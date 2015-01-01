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स्कूलों में स्पर्धा:दीया थाली सजाओ प्रतियोगिता में प्रीति प्रथम

हांसीएक घंटा पहले
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कृष्णा काॅलोनी में स्थित गायत्री विद्या मंदिर स्कूल में ‘पोस्टर मेकिंग, क्ले मोडलिंग, निबंध लेखन, दीया थाली सजाओ‘ प्रतियोगिता का आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार, बाल कल्याण अधिकारी हिसार थे। स्कूल संचालक राजकुमार अत्री ने बताया कि चार चरणों में हुई स्पर्धा में स्कूल के 97 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

दीया थाली सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रीति शेखपुरा, द्वितीय स्थान मुस्कान व तृतीय स्थान शुभम ने प्राप्त किया। क्ले मोडलिंग में प्रथम स्थान खुशी, द्वितीय स्थान मोहित व आरजू तथा तृतीय स्थान शुभम रामपुरा ने प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग में साहिल पूनिया ने प्रथम, विनय मलिक ने द्वितीय तथा योगेश शेखपुरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

निबंध लेखने में सिमरण ने प्रथम, मनीषा ने द्वितीय तथा पारूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पाने वाले विद्यार्थी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सुभाष मेहरा, कर्मचारी शंभु नाथ, अरूण, मोती राम, सुनीता सुखेजा, टीकाराम आदि उपस्थित थे।

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