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निधि समर्पण अभियान:हांसी में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत

हांसीएक घंटा पहले
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दिल्ली गेट स्थित राम मंदिर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के तत्वावधान में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत के लिए भव्य हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। अभियान के दौरान रथ और बाइक यात्रा निकाली गई। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में किया गया। रथ यात्रा का लोगों ने स्वागत किया और कई जगह पुष्प वर्षा की। लोगों में राम मंदिर निर्माण के लिए उत्साह दिखाया। यात्रा दिल्ली गेट से शुरू होकर चौपटा बाजार, लाल सड़क, गौसाई गेट होते हुए गोल कोठी से चार कुतुब स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में माथा टेक कर आगे बढ़े।

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