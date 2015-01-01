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मिशन एडमिशन:कॉलेजों में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को मिला एक और मौका, हायर एजुकेशन ने पोर्टल खोला

हांसीएक घंटा पहले
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  • एसडी वुमन कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ीं, अब 9 नवंबर से ओपन काउंसिलिंग से दाखिले होंगे

कॉलेज में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन ने एक और अवसर दिया है। विद्यार्थी नए सिरे से कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसडी वुमन कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज व एसडी वुमन कॉलेज में बीए में सीटें पूरी हो चुकी हैं। बीए इस बार ज्यादा डिमांड में रही है। गवर्नमेंट कॉलेज की बीएससी ऑनर्स (मैथेमैटिक्स) की सीटें पूरी भरी जा चुकी हैं।

जबकि बीएससी (नॉन मेडिकल), बीकॉम जैसे कोर्सेस में सीटें अभी तक खाली हैं। बीएससी (नॉन मेडिकल) की गवर्नमेंट कॉलेज में 78 सीटें अभी भी खाली हैं व एसडी वुमन कॉलेज में 54 सीटें खाली हैं। एसडी कॉलेज में जीजेयू ने बीए के लिए 10 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी हैं। यहां पहले से 320 सीटें थी और मात्र 4 सीटें ही शेष बची थी। अब 32 सीटें और मिल गई हैं। जिसके बाद कुल 352 सीटें हो गई हैं।

कॉलेज प्रशासन द्वारा तीन दिन पहले सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था। जिसकी अनुमति अब मिल गई है। कॉलेज प्रशासन द्वारा इस बार दो और यूनिट की मांग की गई थी। बीए व एमए योगा की मांग की गई थी। लेकिन कोरोना काल के चलते यह यूनिट अभी नहीं मिली। गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी हैं। वहीं कॉलेजों में दाखिले के लिए हायर एजुकेशन ने एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल शुक्रवार से खोला गया।

जिन विद्यार्थियों ने अभी तक दाखिला नहीं लिया या दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया था। वह फिर से आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों में प्रतिदिन फिजिकल ओपन काउंसिलिंग के जरिए खाली सीटों पर दाखिला होगा। ओपन काउंसिलिंग 9 नवंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही हायर एजुकेशन ने सेकेंड व थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करवाने का समय भी बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी 10 नवंबर तक फीस जमा करवा सकते हैं।

हमने बीए प्रथम वर्ष के लिए 10 प्रतिशत सीटों की और मांग की थी। छात्राएं बीए में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसकी अनुमति मिल गई है। खाली सीटों पर 9 नवंबर से ओपन काउंसलिंग के जरिए दाखिले होंगे।- एसके गुप्ता, प्रिंसिपल, एसडी वुमन कॉलेज।

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