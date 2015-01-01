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हादसा:टैंकर और रोडवेज बस की भिड़ंत, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल

हांसी2 घंटे पहले
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दिल्ली रोड पर गढ़ी में हरियाणा रोडवेज और एक तेल टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में बस का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह चालक के साथ वाली सीट पर बैठा था। उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। हादसे में कुछ अन्य यात्रियों को भी चोटें आई। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हादसा शाम करीब चार बजे हुआ।

हरियाणा रोडवेज के झज्जर डिपो की बस हांसी की तरफ आ रही थी। गढ़ी में बस की टक्कर तेल के टैंकर से हो गई। बस टैंकर के पीछे से जा भिड़ी। टक्कर में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टैंकर का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। बस में काफी संख्या में यात्री थे। गनीमत रही कि यात्रियों को अधिक चोटें नहीं आईं। यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकले। टक्कर में बस का परिचालक घायल हो गया।

इधर, हाईवे पर चलती कार में लगी आग

हिसार रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कार चालक सुरक्षित बाहर निकल गया। जली हुई कार झज्जर के संदीप की बताई जा रही है। चलती कार में आग लगने की घटना आधी रात को हुई। संदीप हिसार की तरफ से हांसी के अंदर वाले हाईवे पर आए थे। तभी रास्ते में उनकी कार में आग लग गई।

आग लगने पर कार रोक दी और बाहर निकल आए। उन्होंने टेलीफोन पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटना से अवगत कराया। जानकारी मिलने पर पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। मगर तब तक आग से गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। गाड़ी में सवार सुरक्षित बाहर निकले। आग लगने का कारण गाड़ी में हुई शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

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