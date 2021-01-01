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विरोध:थर्मल के बिजली कर्मचारी रहे हड़ताल पर, प्लांट के गेट पर नारेबाजी

बरवाला5 घंटे पहले
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ऑल हरियाणा पावर वर्कर्स यूनियन के बैनर तले राजीव गंाधी थर्मल पावर प्लांट के बिजली कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेते हुए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया। इस मौके पर प्लांट के गेट पर सरकार की कर्मचारी, मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता यूनिट प्रधान सुनील श्योकंद व संचालन यूनिट सचिव सुखबीर सिंह बिसला ने किया।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्कल सचिव संदीप सहारण ने बताया कि सरकार कोरोना को अवसर के रूप में लेकर लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, श्रम कानूनों में बदलाव कर उनको पूंजीपतियों के हक में बदला जा रहा है। थर्मल प्लांटों में नई भर्ती ना करके स्वीकृत पदों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि विभागीय पेपर पास ना करने के कारण बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। कच्चे कर्मचारियों के बीच से ठेकेदार को निकाल कर उन्हें सीधा निगम के रोल पर रखा जाए। तीन कृषि के कानून वापिस लिए जाएं आदि मांगों का जिक्र किया। इस अवसर पर शमशेर सहारण, रामकुमार दलाल, दिलबाग भाट्टू, कृष्ण पान्नू, हाकमदीन, सुरेश सहारण, राजकुमार ढांडा, बलवान शर्मा, संजीत मान, सुनील, सुरेश बेरवाल, सुखदेव शर्मा, अश्वनी शर्मा, विजेंद्र सहारण, सतीश सहारण, रामबीर दलाल, प्रदीप बिसला आदि उपस्थित थे।

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