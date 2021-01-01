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क्राइम:रोधी मुखिया की हत्या में चाचा निकला मुख्य आरोपी, कुत्तों के काटने से मौत दिखा कर पुलिस को कर रहा था गुमराह

हांसी5 घंटे पहले
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पेटवाड़ में बिहार के मजदूर रोधी मुखिया की हत्या का आरोपी उसका चाचा जगनारायण उर्फ बोकू मुखिया निकला। रोधी की मौत के बाद उसने पुलिस को बयान दिए थे कि रोधी की मौत कुत्तों के काटने से हुई है। पुलिस रोधी का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस पर हत्या की धारा जोड़कर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

छानबीन में हत्या के आरोपी बोकू और उसका साथी बुद्धन मुखिया निकले। पुलिस ने दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि घटना के दिन तीनों ने इकट्ठे बैठकर शराब पी। शराब पीने के दौरान तीनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दो ने मिलकर रोधी की हत्या कर दी। रोधी की हत्या के बाद दोनों आरोपी उसे खेत में बने कमरे में छोड़कर चले गए।

उनके जाने के बाद कुत्तों ने रोधी के शव को नोंच डाला। उसके सिर और चेहरे पर कुत्तों के काटे जाने के निशान मिले। शुरू में माना गया कि रोधी की मौत कुत्तों के काटने से माैत हुई है। आरोपी बोकू मुखिया की शिकायत पर दर्ज किया। पकड़े गए आरोपियों में एक जग नारायण उर्फ बोकू मुखिया बिहार के मधुबनी जिला का रहने वाला है। दूसरे आरोपी की पहचान बिहार के सुपौल जिला के संजय मुखिया के रूप में हुई।

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