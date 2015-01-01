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अपराध:कार सवाराें ने व्यापारी को बेहोश कर लूटा

जाखलएक घंटा पहले
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जाखल मंडी के एक पेस्टीसाइड व्यापारी को कार सवार तीन महिलाओं व एक पुरुष ने बेहोश कर लूट लिया। आरोपी व्यापारी का ढाई तोले का सोने का कड़ा उतार कर उसे बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना की शिकायत थाने में दी गई है। मामले में लुटेरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जाखल मंडी में पंजाब नेशनल बैंक रोड पर भीमसेन मनोज कुमार पेस्टीसाइड दवा विक्रेता 71 वर्षीय भीमसेन जिंदल शनिवार दोपहर को चंडीगढ़ रोड पर एक्सिस बैंक में काम के बाद बाहर निकल रहे थे।

जहां बैंक के बाहर खड़ी एक कार में सवार तीन महिलाओं व एक पुरुष ने उन्हें आवाज देकर बुला लिया। जैसे ही भीमसेन उनके पास आए तो उन्होंने बात करने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जिसके बाद भीमसेन जिंदल को कुछ भी पता नहीं चला। करीब 1 घंटे के बाद जब भीमसेन जिंदल पैदल चलकर किसी तरह से वापस अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपने साथ आपबीती घटना को बताया। जिस दौरान उन्हें पता चला कि कार सवार महिलाएं व पुरुष उसके हाथ में पहना ढाई तोले का सोने का कड़ा उतार कर फरार हो गए। भीमसेन के बेटे मनोज भारती ने घटना की शिकायत पुलिस थाना में दी गई है।

नशे की तीन हजार गोलियों सहित बाइक सवार गिरफ्तार

पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने के आरोप में बाइक सवार युवक को 3 हजार नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी जाखल बस्ती निवासी संजू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे गोलियों के सप्लायर की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जानकारी देते हुए डीएसपी बिरम सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ रोड पुलिस चौकी की टीम एसआई साधु राम के नेतृत्व में रेलवे रोड स्थित भाखड़ा नहर पुल पर गश्त कर रही थी।

नाकाबंदी के दौरान पुलिस को टोहाना शहर की तरफ से एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। जो सामने पुलिस को देखकर बाइक को वापस मोड़ने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे काबू कर लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक प्लास्टिक बैग से 3 हजार नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने बरामद गोलियां पंजाब एरिया से लाना कबूल किया है। रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर सप्लायर को काबू किया जाएगा ताकि नशीली गोलियों को सप्लाई करने वालों की चेन को तोड़ा जा सके।

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