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कृषि कानूनों का विरोध:भाजपा के प्रोग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं को निकाल किसानों ने रद्द कराया कार्यक्रम, फिर धरना देकर किया प्रदर्शन, बराला आए ही नहीं

जाखल2 घंटे पहले
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जाखल मंडल भाजपा की नई कार्यकारिणी गठित होने पर होने वाले दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर पहले दिन गुरुवार को किसानों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपना विरोध जताया। किसानों ने भाजपा के इस कार्यक्रम को शुरू ही नहीं होने दिया। करीब आधे घंटे तक बैठक कक्ष में किसानों ने भाजपा पदाधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई।

कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला को पहुंचना था। लेकिन उनके आने से पहले किसान वहां पहुंच गए व बैठक को नहीं होने दिया। इतना ही नहीं कार्यक्रम स्थल पर लगे झंडे उतार दिए व बैनर को जला दिया। इस तरह से कार्यक्रम स्थल व बाहर प्रदर्शन के जरिए किसानों ने करीब डेढ़ घंटे तक विरोध जताया।

जानकारी मिलते ही किसान हो गए एकत्रित

भाजपा के उक्त कार्यक्रम को लेकर मंडलाध्यक्ष हरविंद्र सिंह लाली की अध्यक्षता में जिला उपाध्यक्ष विजय गोयल, जिला महामंत्री एवं विधानसभा टोहाना प्रभारी रिंकू मान पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता सुभाष बराला के आने का इंतजार किया जा रहा था। वहीं मंडी में चल रहे इस कार्यक्रम की जैसे ही किसान संघर्ष समिति को जानकारी मिली तो वह अग्रसेन चौक पर एकत्रित हो गए। 100 की संख्या में किसान कार्यक्रम में घुस गए।

पदाधिकारियों के रोकने के बाद भी किसान नहीं माने

भाजपा के इस कार्यक्रम में विजय गोयल, रिंकू मान के अलावा मंडल अध्यक्ष हरविंद्र लाली, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश सिधानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमेश शर्मा, उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता, सुभाष सिंगला, केसर सिंह चहल, गुलशन मदान, सुभाष सिंगला, कमल सिंगला, सीताराम मित्तल, महेश कुमार आदि बैठे हुए थे। कार्यक्रम में किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए खूब नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने किसानों को काफी रोका व कहा कि वह अपनी बैठक कर रहे हैं, बाहर जाकर विरोध जता सकते हैं। वहीं युवा किसानों ने पदाधिकारियों से सवाल किया कृषि कानून का एक भी फायदा बता दें तो वह बाहर चले जाएंगे। इस पर पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें किसानों व आप लोगों से सहानुभूति है, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। यह बैठक कृषि कानूनों को लेकर नहीं है, केवल नए पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर है। लेकिन किसान नहीं माने व विरोध जताते रहे। किसानों के विरोध को देख कार्यक्रम रद्द कर पार्टी कार्यकर्ता वहां से निकल गए। जिनके पीछे-पीछे किसान भी नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए व वहां लगे पार्टी के झंडे उखाड़ कर व बैनर फाड़ कर उन्हें आग भी लगा दी।

‘शोक जताने की बजाय खाए जा रहे पकौड़े’

गांव रत्ताथेह के चमकौर सिंह, मनी सिंह, जाखल गांव के जरनैल सिंह, बलकार सिंह, बूटा सिंह, सुखवंत रत्ताथेह, मनदीप रताथेह, हरपाल तलवाड़ा, कुलविंदर तलवाड़ा, महल तलवाड़ा, मंगत तलवाड़ा, नजर तलवाड़ा, रूप तलवाड़ा, बिंदर सिंह जाखल गांव, महंता सिंह, गोल्डी उदयपुर, पंजाब सिंह तलवाड़ा, अमित सिधानी, अमरा सिंह तलवाड़ा, गुरकीरत सिंह, चेत सिंह तलवाड़ा, सुक्खा सिंह म्योंद इत्यादि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अग्रसेन चौक पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों का विरोध करते हुए शहादत दे रहे हैं लेकिन भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता इस की पार्टियां करते हुए जश्न मना रहे हैं। कार्यक्रम के नाम पर चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं ओर वह भूखे मरने की नौबत पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनके कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते वह इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे।

कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान भाजपा के कार्यक्रम में अंदर पहुंच गए थे। जहां सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित वहां से निकाला गया। माहौल शांतिपूर्ण है। किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं।' -विक्रम सिंह, एसएचओ, जाखल।

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