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जाखल:रेलवे स्टेशन के पैदलगामी पुल पर बंदरों का जमावड़ा

जाखलएक घंटा पहले
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जाखल जंक्शन के रेलवे स्टेशन के पैदलगामी पुल पर हर समय बंदरों का कब्जा रहता है। जिसके कारण किसी भी समय दुर्घटना घटने का भय बना रहता है। जाखल रेलवे स्टेशन व जाखल मंडी को जोडऩे वाले एकमात्र रेलवे पैदल पुल के ऊपर हर समय बंदरों का जमावड़ा बना रहता है। जिसके कारण पुल से होकर गुजरने वाले लोगों को उनके काटने का डर बना हुआ है।

खासकर विद्यार्थियों को इससे भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जाखल गांव दिशा की ओर से अनेक विद्यार्थी शहर स्थित स्कूल एवं अन्य संस्थानों पर पढऩे के लिए जाते हैं लेकिन रेलवे स्टेशन को पार करना उनके लिए खतरनाक बना हुआ है। बंदरों ने कई दिन पहले एक 15 वर्षीय लड़की प्रिया को काटने का भी प्रयास किया था।

रेलवे लाइन क्रॉस करने से पहले ही रेलवे प्रशासन ने ट्रैक पार करने पर पाबंदी लगाई हुई है। लाइन क्रॉस न करने के सूचना बोर्ड लगा रखे हैं। समस्या में खास बात तो यह है कि रेलवे अधिकारी खुद नहीं जानते कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अधिकारी इसके बारे पूरी तरह से अंजान हैं। स्टेशन अधीक्षक सुनील दत्त ने कहा कि बंदर बहुत ज्यादा खौफ बने हुए हैं। यह हमारे क्वार्टर में भी घुस जाते हैं। अब इनसे कैसे निपटेें नहीं जानते। समस्या गंभीर है।

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