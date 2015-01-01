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परेशानी:हरियाणा पंजाब सीमा की मुख्य सड़क पर हुए गड्ढे, वाहन चालक हो रहे घायल

जाखलएक घंटा पहले
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जाखल की हरियाणा पंजाब सीमा पर गुरुनानक नगर की मुख्य सड़क खस्ताहाल है। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। गुरुनानक नगर क्षेत्र का गंदा पानी सड़क पर ही फैल जाता है। जिसके कारण आसपास के लोगों को जहां दुर्गंध से भारी परेशानी होती है वहीं पानी जमा होने के कारण बीमारियां फैलने का भी खतरा है।

इसके अतिरिक्त सड़क में बड़े-बड़े गड्ढों के कारण कई बार बड़े-बड़े वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, परंतु प्रशासन की अनदेखी के कारण लोगों में रोष बना हुआ है। क्षेत्रवासी राम, राजेश, सुरेश, हैप्पी, लक्खा, राजु, संजय ने कहा कि मुख्य सड़क की पांच साल से अनदेखी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाखल के पंजाब रेलवे फाटक से लेकर जाखल मंडी व चंडीगढ बुढ़लाडा रोड को जोडऩे वाली मुख्य सड़क पर पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है।

मार्केटिंग बोर्ड को कई बार मरम्मत को कहा : सरपंच

पंचायत के पास फंड नहीं है। सड़क मार्केटिंग बोर्ड के अधीन आती है और उन्हें कई बार इस सड़क को ठीक करने को कहा जा चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। - गुरप्रीत, सरपंच, गुरुनानक नगर|

टेंडर कर दिया, जल्द होगा समाधान : एसडीओ

समस्या के बारे में संज्ञान लिया जा चुका है। यहां एक पुली व सड़क बनाए जाने का टेंडर कर दिया है। जल्द ही पुली के साथ सड़क को बनाकर समस्या का निवारण कर दिया जाएगा।'' - सुकांत, एसडीओ, मार्केटिंग बोर्ड मूनक।

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