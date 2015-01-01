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चौपटा:चौपटा के संस्थापक स्वर्गीय संत हरीश चंद्र दास की पुण्यतिथि पर संत सम्मेलन

चौपटा2 घंटे पहले
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  • 20 वर्ष की आयु में उदासीन पंत की दीक्षा लेकर बने थे साधु

अपने विकास के लिए तो हर इंसान भागदौड़ करता है, लेकिन दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग कोई विरला ही कर सकता है । ऐसे ही संत नाथूसरी चौपटा के संस्थापक स्वर्गीय संत हरीश चंद्र दास जो कि जन्म से अंधे होते हुए भी चौपटा कस्बे को स्थापित कर चौपटा के विकास में प्रमुख योगदान दिया। स्वर्गीय संत हरीश चंद्र दास की पुण्यतिथि पर 18 दिसंबर को संत सम्मेलन आयोजित कर उन्हें शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संत हरीश चंद्र दास द्वारा स्थापित शिव मंदिर धर्मशाला में विशाल संत सम्मेलन और भंडारा आयोजित कर उनकी महिमा को वर्णित किया जाएगा।

एक झोपड़ी से शुरू किया गया उनका लगाया हुआ चौपटा रूपी कस्बा एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। चौपटा में इस समय तहसील कार्यालय, बीडीपीओ कार्यालय, पुलिस थाना, आईटीआई, एक सरकारी व 3 निजी विद्यालय, अनाज मंडी , बस स्टैंड सहित कई संस्थान खुलने से क्षेत्र के करीब 52 गांवों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

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