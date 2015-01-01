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हादसा:खुदाई करते समय मिट्टी का तोंदा गिरने से दो मजदूर दबे

जाखलएक घंटा पहले
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  • वार्ड नंबर 9 में 12 फुट नीचे दबे थे मजदूर, बचाया

जाखल मंडी के वार्ड नंबर 9 नई बस्ती इलाके में सीवरेज लाइन डालते समय खुदाई करते हुए 2 मजदूर मिट्टी का तोंदा गिरने से दब गए। 12 फुट नीचे दबे मजदूरों को तुरंत जेसीबी व आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों की सहायता से बाहर निकाला गया। जिन्हें तुरंत जाखल मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत छुट्टी दे दी गई। दोनों मजदूरों की हालत ठीक बताई गई है। काम के दौरान की जा रही लापरवाही को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी है।

जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जाखल मंडी में नई सीवरेज लाइन डाले जाने का काम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से जाखल गांव की ओर पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई की जा रही थी। शनिवार सुबह 11 बजे अचानक 12 फुट नीचे गहराई पर खुदाई करते समय कुलां निवासी 30 वर्षीय प्रगट सिंह, जाखल की गुरु नानक कॉलोनी निवासी सुरजीत उर्फ चंदू पर अचानक मिट्टी का एक बड़ा तोंदा गिरने से दब गए।

जिसे देखते ही जेसीबी की सहायता से अन्य मजदूरों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। करीब 10 मिनट के उपरांत दोनों को बाहर निकाला गया। जाखल के गुरमीत की सहायता से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के उपरांत उन्हें छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने बताया कि उनके हालत ठीक है।

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