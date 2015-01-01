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जानलेवा हमला:बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पर कुल्हाड़ी व डंडों से हमला, पत्नी के साथ भी की मारपीट, मामला दर्ज

झोझू कलांएक घंटा पहले
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दादरी से नौरंगाबास जाटान अपने घर पर जा रहे बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पर ब्रेजा सवार दो अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित सज्जन सिंह ने बताया कि वह दादरी किसी कार्य के लिए गया हुआ था। दादरी से वह झोझू कलां अपनी बाइक पर पहुंचा और वहां से उनकी पत्नी भी उनके साथ अलग से स्कूटी पर घर जा रहे थे। रामलवास क्रेशर जोन से निकले ही थे कि पीछे से आ रही एक ब्रेजा गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

जिसके कारण वह सड़क किनारे गिर गया। बाइक से गिरते ही गाड़ी में सवार दो नकाबपोश युवकों ने उन पर कुल्हाड़ी व डंडों से हमला कर दिया। जहां शोर सुन कर आगे आगे स्कूटी पर चल रही उनकी पत्नी भी वहां पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। जब तक आस पास के लोग वहां पहुंचे तो उक्त लोग ने जाते जाते कहा कि तुझे जान से मार देंगे। घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद राेहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। पुलिस को दी शिकायत में सज्जन सिंह ने उक्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

डंपर की टक्कर से बाइक सवार घायल

ओवरलोड वाहनों के कारण हर रोज कोई ने कोई हादसे होते आ रहे है। लेकिन इन पर प्रशासन द्वारा कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। गांव कलियाणा से झोझू की तरफ आ रहे बाइक सवार को एक अज्ञात डंपर चालक ने टक्कर मार दी जिसके कारण बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। घायल राकेश के भाई लोकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसका भाई राकेश कुमार कलियाणा से झोझू कलां अपने घर पर बाइक से आ रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने उसे सीधी टक्कर मार दी। जिसके कारण राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।

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