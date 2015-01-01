पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धान बिक्री:84 हजार क्विंटल बाजरे की हुई खरीद, भुगतान समय पर नहीं होने के कारण किसान परेशान

झोझू कलां2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • विभाग के पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक का दिखा रहे भुगतान, पेमेंट 6 तक की भी नहीं मिली

कस्बे के खरीद केंद्र पर शुक्रवार तक 84 हजार क्विंटल बाजरे की खरीद की जा चुकी है तो वहीं 47 हजार क्विंटल बाजरे का उठान हो चुका है। लेकिन किसानों को समय पर उनकी फसलों की राशि नहीं मिल रही हैं। विभाग के पोर्टल पर जहां 31 अक्टूबर तक किसानों की फसलों का भुगतान दर्शाया जा रहा है। वहीं कुछ किसानों का 6 अक्टूबर तक की पेमेंट बकाया है।

किसान शमशेर सिंह, राजेश कुमार, महिपाल सिंह व प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 अक्टूबर को फसल खरीद केंद्र पर बेची गई थी। जहां आढ़तियों को सभी दस्तावेज दे दिए गए थे। लेकिन अभी तक फसल का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में अगली गेहूं की फसल के लिए पैसे नहीं होने के कारण न तो खाद मिल रही है और न ही फसल का बीज मिल रहा है।

जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीद केंद्र पर बाजरे की खरीद कर रहे हैफेड के पर्चेजर शन्नी यादव ने बताया कि पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक जिन किसानों की फसल खरीद की गई है। उनका भुगतान कर दिया गया हैं। जिन किसानों के डाॅक्यूमेंट में कमी है उन्हीं की पेमेंट नहीं हो सकी है। इसके लिए संबंधित आढ़तियों को जल्द डॉक्यूमेंट पूरे करने के निर्देश दिए गए है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें