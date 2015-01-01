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मिशन एडमिशन:कॉलेज में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर खुला

झोझू कलांएक घंटा पहले
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काॅलेजों में 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली हुई हैं। लेकिन अभी तक कॉलेजों में सीटें खाली हैं। इन खाली सीटों को भरने के लिए विभाग की तरफ से एक बार फिर से दाखिला आवेदन पोर्टल को खोल दिया गया हैं। जो विद्यार्थी किसी कारण वश अभी तक कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका, या कोई आवेदन ही नहीं कर सका ऐसे विद्यार्थी अब 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर दाखिला ले सकते हैं।

इसके लिए विभाग ने कॉलेज स्तर पर ही ओपन फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिला देने के निर्देश जारी किए गए हैं। काॅलेजों में यूजी कक्षाओं के लिए जरनल कैटेगरी की कोर्स में सीटें लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अन्य कैटेगरी की सीटें अभी भी खाली हैं।

14 तक बदल सकते हैं सब्जेक्ट

काॅलेजों में जिन विद्यार्थियों ने पहली, दूसरी व तीसरी काउंसलिंग में दाखिला ले लिया है वे विद्यार्थी अगर दाखिले के दौरान अपने सब्जेक्ट नहीं बदल पाए। उनके लिए भी निदेशालय ने एक और मौका दिया हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अपने सब्जेक्ट व संकाय बदलाना चाहते है वह 14 नवंबर तक कॉलेज में अपने मनपसंद काॅम्बिनेशन सब्जेक्ट को ले सकते हैं।

विद्यार्थी 10 तक करा सकते हैं फीस जमा

काॅलेजों मे सेकेंड व फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई हैं। विद्यार्थी अब 10 नवंबर तक फीस जमा करवा सकते हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की तरफ से पहले 5 नवंबर तक ही फीस जमा करवाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया हैं।

फोन या मैसेज से बुलाएंगे

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि 13 नवंबर तक विद्यार्थी खाली सीटों के तहत कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन कर सकता हैं। विद्यार्थी को विभाग की तरफ से कॉलेज में ओपन फिजिकल काउंसलिंग के लिए मेसेज व फोन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।

बिना लेट फीस दिए ले सकते हैं दाखिला

दाखिले के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को विभाग की तरफ से 13 नवंबर तक खोल दिया गया हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर खाली सीटों पर बिना लेट फीस दिए दाखिला ले सकते हैं।-निरज गर्ग, दाखिला नोडल अधिकारी, जनता काॅलेज।

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