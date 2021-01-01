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यूरिया की किल्लत:किसानों को यूरिया नहीं मिलने से हो रही परेशानी, 414 बैग एक घंटे में हुए खत्म

झोझू कलां6 घंटे पहले
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  • विभाग ने यूरिया के साथ सल्फर भेजी लेकिन किसान लेने को तैयार नहीं

नए साल की शुरूआत के साथ ही हुई बारिश से जहां फसलों को फायदा हुआ है वहीं अब यूरिया की किल्लत किसानों को परेशान कर रही है। सोसायटी में यूरिया खाद नहीं आने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से धूप निकल रही है जिसके कारण फसलों में अब सिंचाई के साथ खाद की भी आवश्यकता है।

रविवार को निजी दुकान पर पहुंचे 415 यूरिया के बैग केवल एक घंटे में ही खत्म हो गए तो वहीं आधे किसानों को खाद मिल भी नही सकी। एक किसान को आधार कार्ड पर चार बैग यूरिया के ही मिलते हैं। लेकिन खाद की किल्लत के चलते अब किसानों को एक बैग मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है।

दुकानदार सुंदर सिंह ने बताया कि काफी दिनों से खाद के लिए डिमांड भेज रहे थे। रविवार को 415 बैग लेकर गाड़ी दुकान पर पहुंची ही थी कि किसानों की लाइन लग गई। तो वहीं इस बार यूरिया के साथ ही विभाग की तरफ से सल्फर भेजी गई हैं। जो किसान लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

25 किलो यूरिया के साथ करें सल्फर का छिड़काव

कृषि विभाग के एडीओ नितिन जांगड़ा ने बताया कि गेहूं में अब सिंचाई की आवश्यकता है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि खाद का ज्यादा मात्रा में छिड़काव ना करें। एक एकड़ में 25 किलोग्राम यूरिया के साथ सल्फर का छिड़काव करें ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो वहीं फसल की समय समय पर देखरेख करते रहे। अगर किसी किसान को अपनी फसलों में कोई भी बीमारी दिखाई दे तो तुरंत कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दें। ताकि बीमारी का समय पर इलाज किया जा सके।

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