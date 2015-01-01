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सहमति:भाईचारे से निपटाया दो गांवों का सीमा विवाद

जुईएक घंटा पहले
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काकड़ाेली गांव में हो रही चकबंदी में जुई की तरफ निकली 27 फुट जमीन को लेकर दोनों गांव में आपसी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। काकड़ाेली के किसानों ने निकली हुई जमीन पर सरसों की बिजाई कर दी। ऐतराज जताते हुए जुई के किसानों ने उसको पलटवार कर दिया। मामला गंभीर होते देख दोनों गांव की पंचायत सीमा के ऊपर आयोजित की गई।

पंचायत में जुई की तरफ से सरपंच सोमबीर सिंह, उमेद सिंह लांबा, रमेश ठेकेदार और भूपेंद्र शर्मा और ककड़ोली की तरफ से सरपंच विक्रम, पूर्व सरपंच सीताराम, पूर्व सरपंच विजय की अध्यक्षता तय की गई। जुई के ग्रामीणों ने काकड़ोली के किसानों द्वारा सीमा कांकड़ को तोड़ने पर भारी ऐतराज जताया। अपना पक्ष रखते काकड़ोली के लोगो ने बताया कि ताजा हुई चकबंदी में गांव जुई की तरफ हमारी 27 फीट जमीन निकलती है। इसलिए कांकड़ को तोड़ दिया।

इस पर जुई के ग्रामीणों ने कहा की लगभग 500 साल पहले बनाई गई तीन गावों की सीमा बुर्जी को आप कैसे नकार सकते हैं, जो काकड़ के ऊपर 3 गांव की हद में बनाई गई थी। इस पर उस जगह की खुदाई की तो खुदाई में बुर्जी के निकल आने पर दोनों गांव की तरफ से सहमति हुई कि जब तक जुई खुर्द और जुई बिचली की चकबन्दी नहीं हो जाती।

तब तक पुरानी सीमा को ही यथावत रख मान लिया जाए ताकि दोनों गांव के बीच किसी तरह का विवाद ना हो। इस अवसर पर सभी ने सहमति जताई और पत्थर गार्ड कर पुरानी सीमा को ही बहाल कर दिया गया। पंचायत में विजय सरपंच, सीताराम , मनवीर, राजेश लाम्बा, रामफल, राजू शर्मा धनपत शर्मा, वासुदेव शर्मा, रोहताश शर्मा, सुरेश, सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे

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