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कालांवाली:चार दुकानों पर छापेमारी, एक से भारी मात्रा में पटाखे हुए बरामद

कालांवाली3 घंटे पहले
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प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद कालांवाली में दुकानदार दिवाली के लिए अवैध रूप से भंडारण कर पटाखे बेच रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर शहर की कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को एक दुकान से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए है। पुलिस की छापेमारी से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई गुरुवार देर शाम तक जारी थी।

कालांवाली थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कालांवाली में करीब 4 दुकानों पर छापामारी की थी। इस दौरान पुलिस ने एक दुकानदार विशाल निवासी वार्ड नंबर 6 से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए है। जबकि अन्य तीन दुकानों पर पुलिस को खाली हाथ वापिस लौटना पड़ा। कालांवाली पुलिस ने पटाखे बचे रहे दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो हार्डकोर अपराधी अवैध पिस्तौल समेत गिरफ्तार

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा व पंजाब के दो हार्डकोर अपराधियों को अवैध पिस्तौल व कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक को भगतपुरा से दो जिंदा कारतूस व अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सीआई इंद्र कुमार मारवाल ने बताया कि मुखवीर की सूचना पर पुलिस भगतपुरा रोही में पहुंची। वहां से आरोपियों को ढाबां चाौकी प्रभारी विजेंद्र नेहरा ने टीम सहित कार्रवाई करते हुए श्मशान भूमि रोही भगतपुरा से आरोपी प्रेमजीत सिंह उर्फ काला पुत्र हरभजन सिंह निवासी देसू मलकाना पुलिस थाना कालांवाली सिरसा व जसवीर सिंह उर्फ रिंकू पुत्र बलवीर सिंह निवासी अनूपनगर बठिंडा को एक अवैध देशी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस व दो खाली कारतूस सहित गिरफ्तार किया।

आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। सीआई मारवाल ने बताया कि दोनों आरोपी मिल्खा सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नौ भगतपुरा के घर रुके हुए थे। जिसकी सूचना पुलिस को थी। उसके बाद हार्डकोर अपराधियों को पुलिस ने भगतपुरा रोही में हथियारों समेत दबोच लिया। आरोपी प्रेमजीत उर्फ काला सिंह पर पूर्व में हत्या,मारपीट,चोरी व अन्य सहित कुल 18 आपराधिक मामले पुलिस थाना में दर्ज है। आरोपी काला सिंह पर रामामंडी पुलिस थाना में डबल मर्डर का केस,पंजाब के पुलिस थाना डीलपुरा में हत्या का केस,कोट धामू में चोरी का केस व आठ केस मारपीट व अन्य केस पंजाब के पुलिस थानों में दर्ज है।

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