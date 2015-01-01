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चोरी:हेयर सैलून के मुहूर्त से पहले चोरों ने ताला तोड़कर चुराया हजारों रुपये का सामान

कालांवालीएक घंटा पहले
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शहर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित रेलवे बाजार में शनिवार को हेयर सैलून का मुहूर्त होना था। लेकिन दुकान के मुहूर्त से पहले ही चोर गत रात्रि हो दुकान का ताला ताेड़कर हजारों रुपयों का समान चुराकर ले गए। सूचना मिलते ही कालांवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और दुकान मालिक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी।

हेयरपोर्ट सैलून के मालिक कालू ने बताया कि शनिवार को उसने अपनी दुकान का मुहूर्त करना था। जिसको लेकर वह शुक्रवार को दुकान में सारा समान डालकर तैयारियां करके घर गया था। शनिवार सुबह मार्केट के दुकानदारों का फोन आया कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि दुकान के ताले टूटे हुए है और दुकान में से सारा सामान गायब है।

दुकानदार कालू ने बताया कि कोरोना काल के कारण चल रही आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के दौर में अपनी मेहनत की कमाई करने के लिए बड़ी मुश्किल से रुपयों का इंतजाम करके काम करने का निर्णय लिया था। लेकिन चोरों ने उसका काम शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया और उसकी दुकान से करीब 60 हजार रुपये की मशीन, फेशियल किटे आदि सामान चुराकर ले गए। वहीं थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है।

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