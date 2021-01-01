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जान से मारने की धमकी:सीएचसी कैरू के एमओ के साथ चार युवकों ने पिस्तौल दिखाकर की मारपीट, मामला दर्ज

कैरू5 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डाॅ. दिनेश मालवाल काे चार युवकों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है। घटना गांव धारवानवास शनिवार रात नाै बजे की है। पुलिस ने चिकित्सक की शिकायत पर चार युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस काे दी शिकायत में डाॅ. दिनेश ने बताया कि सीएचसी कैरू में एमओ के पद पर तैनात है। शाम काे वह अपनी कार से अपने घर धारवानवास जा रहा था। गांव में घुसते ही चार युवकों ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वे शराब के नशे में थे व पिस्तौल लिए हुए थे। बाद में दाे युवक रात काे उनके घर पर आए।

इस पर उन्होंने मामले की सूचना पुलिस काे दी व पुलिस रात काे ही माैके पर पहुंची। कैरू चाैकी प्रभारी मनीष वालिया ने बताया कि डाॅ. दिनेश की शिकायत पर चार के खिलाफ धारा 323, 341, 506,34 आर्म्स एक्ट के तहत मामला कर लिया है। इनमें दाे आराेपी गांव के ही सेामवार व नवीन बताए गए हैं।

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