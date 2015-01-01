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कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग:दिल्ली कूच कर अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे किसान : गुरनाम

कुलांएक घंटा पहले
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किसानों का 26 नवंबर को दिल्ली कूच केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर आर-पार की लड़ाई का फैसला करेगा। यह बात किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने धारसूल कलां बस अड्डे पर किसानों की जनसभा में बोलते हुए कही। उन्होंने बताया कि कृषि कानून को लागू कर खेती को किसान मजदूर की जीविका से बदल कर बड़े घरानों का उद्योग बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।

26 नवंबर को देश भर से 200 किसान संगठन कृषि के काले कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में अनिश्चित पड़ाव डाल कर आर-पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों में भारी रोष पनप रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की खाप पंचायतों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

हरियाणा से किसान यूनियन की तरफ से हजारों की संख्या में किसान ट्रेक्टर ट्रालियों व अन्य साधनों से कुंडली दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर को दिन के 11 बजे एकत्र होकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। किसान दिल्ली पहुंच कर तब तक पड़ाव डालेंगे, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। इस मौके पर किसान नेता सुरेंद्र लितानी, कौर सिंह, नानू, रम्मी हैदरवाला, धर्मेंद्र सिंह ने अपने विचार रखे।

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