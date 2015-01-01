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गुस्सा:बेटी को इलाज नहीं मिला तो दंपती ने हंगामा किया

कुलांएक घंटा पहले
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साइकिल से घायल बच्ची को पीएचसी कुलां में में इलाज नहीं मिलने पर दंपती ने पीएचसी में हंगामा कर दिया। जानकारी अनुसार कुलां की कलर ढ़ाणी निवासी सतपाल सिंह की 6 वर्षीय भतीजी वीरां की टांग साइकिल के चक्के में फंस जाने से उसके पैर पर गहरी चोट लग गई थी। सतपाल सिंह व उसकी पत्नी मनप्रीत कौर बच्ची के इलाज के लिए कुलां पीएचसी में लेकर आए।

लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने बच्ची का इलाज नहीं किया। इसके बाद दंपती घायल बच्ची को पुलिस चौकी में ले गए और पीएसची स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी कपिल देव ने बच्ची को निजी क्लिनिक में इलाज के लिए दाखिल करवाया। दंपती ने फिर से पीएचसी में जाकर हंगामा कर दिया।

इसके बाद वहां के स्टाफ ने गलती स्वीकार की। पीएचसी प्रभारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि वह फिलहाल घर पर क्वारेंटाइन है। पीएचसी में इलाज को लेकर अभिभावकों द्वारा हंगामा किए जाने की स्टाफ की तरफ से सूचना मिली है। मामले बारे उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया है।

पिकअप गाड़ी पलटने से चालक हुआ घायल

पुराना बस स्टैंड के पीछे गुरुवार दोपहर खल से लदी पिकअप गाड़ी पलटने से चालक घायल हो गया। आसपास के लोगों ने गाड़ी में फसे पिकअप चालक आदमपुर निवासी मुकेश कुमार को गाड़ी से बाहर निकाला। रतिया में लगे जाम से बचने के लिए चालक मुकेश ने संजय गांधी चौक में आने की बजाय नहर काॅलोनी के पीछे से पुराना बस स्टैंड की तरफ आ रहा था कि अचानक ऊंचाई होने के कारण पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और व करीब 5 फुट नीचे खाई में जा पलटी। चालक मुकेश ने बताया कि वह आदमपुर से खल के थैले लेकर रतिया आया था।

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