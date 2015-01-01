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धरना खत्म:बिना शर्त वापस होगा किसान नेता पर किया गया मुकदमा, लोहारू में एसडीएम ने किसानों की अधिकतर मांगें मानीं

लोहारूएक घंटा पहले
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लोहारू में सरकार के खिलाफ अपनी मांगे पूरी नहीं होने के चलते किसानों ने गत 12 दिन से धरना दिया हुआ था। किसानों ने सरकार को चेताने के लिए तेरहवीं का आयोजन करते हुए सुबह हवन करके सरकार की शुद्धि की कामना की। दोपहर उपरांत एसडीएम लोहारू ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जिसमें किसानों की मांगों से संबधित अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस दौरान किसानों की अधिकतर मांगे एसडीएम व अधिकारियों ने मान ली जिसके उपरांत धरना खत्म किया गया है।

गुरुवार को सचिवालय के सामने किसान लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। किसानों की की सात मुख्य मांगे थी जिन्हें लेकर धरना चल रहा था। दोपहर को एसडीएम जगदीशचंद्र ने किसानों के डेलीगेशन को मांगों की वार्ता के लिए बुलाया। इसमें भाकियू के जिलाध्यक्ष मेवासिंह आर्य, पूर्व सरपंच कर्मबीर फरटिया, ब्लॉक प्रधान धर्मपाल बारवास, मास्टर रामसिंह फरटिया, आजाद सिंह भूंगला सहित शामिल हुए।

इस दौरान एसडीएम ने बिजली निगम के एसडीओ राकेश कुमार, हैफेड के प्रबंधक तथा मार्केट कमेटी सचिव को बुलाया गया था। जिसमें किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर रामौतार नंबरदार, रविन्द्र कस्वां, राजेराम पूर्व सरपंच सहित अनेक किसान नेता मौजूद थे।

इन मांगों पर बनी सहमति

किसान व अधिकारियों की बैठक में सबसे पहले हैफेड मैनेजर द्वारा किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पृथ्वी सिंह गोठड़ा पर दर्ज कराए गए केस के बारे में बात की गई। इस पर हैफेड मैनेजर ने कहा कि वे बिना शर्त इस केस को वापस ले लेंगे। बिजली निगम के एसडीओ राकेश ने बताया कि बिजली के किसानों के नलकूपों के लंबित कनेक्शन जिन्होंने पूरा पैसा जमा कराया हुआ है उनके कनेक्शन 25 अक्तूबर तक चालू कर दिए दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य किसानों के कनेक्शनों की प्रक्रिया भी चालू कराई जाएगी।

मार्केट कमेटी सचिव संजय फौगाट ने बताया कि 31 अक्टूबर तक खरीद किए गए बाजरे का पैसा आज ही किसानों के खाते में डलवा दिया जाएगा ताकि वे दीवाली अच्छे से मना सकें। वर्ष 2019 के किसानों का सरसों का जो पैसा अटका हुआ है उसे रिलीज कराने की प्रक्रिया चलाई जाएगी तथा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेसहारा पशुओं का सरपंचों से प्रबंधन कराया जाएगा तथा इसके लिए एसडीएम के साथ उनकी एक बैठक कराई जाएगी ताकि किसानों को नुकसान न हो सके। किसानों ने अपनी अधिकतर मांगे पूरी कराने के ठोस आश्वासन के उपरांत धरना स्थगित कर दिया है।

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