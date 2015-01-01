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अनाज मंडी का औचक निरीक्षण:31 तक खरीदी फसल की लिफ्टिंग और किसानों की पेमेंट जल्द की जाए: आर्य

लोहारूएक घंटा पहले
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  • डीसी ने लोहारू और ढिगावा अनाज मंडी का दौरा कर लिया खरीद प्रबंधों का जायजा

डीसी जयबीर सिंह आर्य ने शनिवार को ढिगावा व लोहारू की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और फसलों के खरीद के संबंध में किए गए विभिन्न प्रबंधों को जायजा लिया। किसानों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देश दिए कि किसान को फसल बेचने व आढ़ती को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक की गई खरीद की लिफ्टिंग के अलावा किसान की पेमेंट उनके खातों में हो जानी चाहिए। डीसी ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई फसल खरीद के आंकड़ों, फसलों के उठान, बारदाना की उपलब्धता, नमी मापक यंत्रों, किसानों को मंडी में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों तथा किसानों से बातचीत की। उन्होंने पोर्टल पर दर्ज किसानों को फसल बिक्री के लिए दिए गए शेड्यूल तथा फसल खरीद की समयावधि की जानकारी ली। मंडी में गेट पास की सभी एंट्री और दस्तावेजों की भी जांच की। डीसी ने किसानों से आहवान किया कि वे अपनी फसलों को सुखाकर ही मंडियों में लाएं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।

इस अवसर पर डीएफएससी अनिल कलड़ा, डीएम अनिल अहलावत, राजेन्द्र कुमार, संजय फोगाट, श्याम सुंदर सांगवान,महेंद्र मान खरीद एजेंसियों के अधिकारी, आढ़तियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए। खरीद के बाद जल्द से जल्द इसका उठान सुनिश्चित किया जाए ताकि अन्य किसानों को भी फसल लाने में परेशानी न हो।

खरीद एजेंसियां तथा मार्केट कमेटी के अधिकारी बारदाना व अन्य जरूरी चीजों का प्रबंध समय पर करें। उन्होंने कहा समय-समय पर मंडियों का दौरा किया जा रहा है और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किसानों को शेड्यूल अनुसार खरीद केंद्रों पर बुलाया जा रहा है। नियमित रूप से प्रशासन द्वारा मंडियों की निगरानी रखी जा रही है। डीसी ने कहा कि सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि डेंगू की रोकथाम के मंडियों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर फॉगिंग व सैनिटाइज करने व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने किसानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिए।

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