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फसल बर्बाद:खरपतवार नाशक के छिड़काव से जली गेहूं की फसल, विभाग ने शुरू की जांच

लोहारू3 घंटे पहले
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  • मौके का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने स्वीकारी किसान को 70% तक नुकसान होने की बात

सिंघानी गांव के एक गरीब किसान की ढाई एकड़ में बोई गई गेहूं की फसल खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव करने से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान ने इस बारे में सीएम विंडो व उच्चाधिकारियों के पास शिकायत की तो विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और किसान को 70 फीसदी तक नुकसान होने की बात स्वीकारी।

सिंघानी निवासी किसान शुभराम ने बताया कि वह गत 15 साल से गांव के ही शर्मा एग्रीकल्चर स्टोर से दवा, खाद व बीज लेकर खेती करके परिवार का भरण पोषण करता है। उसने 12 दिसम्बर को शर्मा एग्रीकल्चर स्टोर से ढाई एकड़ गेहूं में खरपतवार के लिए दवाई ली थी। दुकानदार ने दो तरह की दवाएं मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी। उसने गांव के ही एक ट्रैक्टर चालक से टंकी भरवाकर दवा का छिड़काव करा दिया। उसने दुकानदार से दवाओं का बिल मांगा तो उसे नहीं दिया। दवा छिड़काव के 15 दिन बाद उसका गेहूं का हराभरा खेत खाली हो गया।

इस मामले में उसने गांव के लोगों से बात की तथा दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने 25 हजार रुपये देने की बात कहकर बाद को खत्म कराने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि पूरे साल की उसकी कमाई दुकानदार की दवाई से खत्म हो गई है, उसे करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस पर दुकानदार उससे झगड़ा करने लगा ओर मारने पर उतारू हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने डीसी भिवानी तथा सीएम विंडो पर की जिसके बाद अधिकारी उसके पास आए हैं परन्तु उनकी जांच के उपरांत उसके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं इसी असमंजस में वह अपने दिन काट रहा है।

शर्मा एग्रीकल्चर स्टोर सिंघानी के प्रोपराइटर सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि उसने दवाई तो सही दी थी। ज्यादा दवाई के छिड़काव से फसल खराब हुई होगी। 25 हजार रुपये देने की बात उसने भाईचारे में कही थी। बिल 13 दिन बाद काटने की बात का दुकानदार कोई जवाब नहीं दे पाए।

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