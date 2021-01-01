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थाने में मामला दर्ज:अवैध कॉलोनी काटने पर तीन महिलाओं सहित 10 पर केस

नारनौंदएक घंटा पहले
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डीटीपी जेपी खासा द्वारा हांसी जींद रोड पर अवैध काॅलोनी विकसित करने वालों पर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी है। नारनौंद के हांसी जींद रोड पर अवैध टाउन एंड कंटरी प्लानर की अनुमति के बिना अवैध रूप से काॅलाेनी विकसित करने का काम किया जा रहा है।

इसमें अमित देवी, मनी जींद, सुरेंद्र और कृष्ण लाल, सुरेंद्र कुमार, गौरव, सुशीला, राजीव, संदीप, भूपेंद्र ने अवैध रूप से काॅलोनी विकसित की। थाना प्रभारी जसबीर ने बताया कि हिसार के टाउन प्लानर जेपी खासा द्वारा दी गई शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ धारा 3, 7, 2 हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलैशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट ऑफ 1975 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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