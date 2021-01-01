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शहीद को श्रद्धांजलि:बर्फीले तूफान में फंसने से शहीद हुए जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

नारनौंद3 घंटे पहले
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जामनी खेड़ा में शहीद सतीश कुमार को श्रद्धांजलि देते गणमान्य लोग। - Dainik Bhaskar
जामनी खेड़ा में शहीद सतीश कुमार को श्रद्धांजलि देते गणमान्य लोग।

जामनी खेड़ा निवासी सतीश कुमार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फीले तूफान में फंसने के कारण शहीद हो गए थे। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ किया गया। हेड कांस्टेबल सतीश कुमार की 31 जनवरी को श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान बर्फीले तूफान में फंसने के कारण जान चली गई थी। बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर से हवाई जहाज में दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। वहां से उनके पैतृक गांव में लाया गया।

उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे क्षेत्र से गणमान्य लोग पहुंचे। सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान, भाजपा नेता संजय खरब, आजाद शर्मा, डीएसपी भगतराम, नायब तहसीलदार अमित माथुर व जस्सी पेटवाड़ सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। उनकी चिता को उसके बेटे रितिक ने मुखाग्नि दी और बेटी रितु ने कहा कि हमें अपने पिता पर गर्व है।

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