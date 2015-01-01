पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना खत्न:175 निगम सफाई कर्मी अब होंगे पे राेल पर, कर्मचारियों ने जताई खुशी

हिसार22 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
आश्वासन के बाद पार्षद काे कंधाें पर उठाकर जश्न मनाते कर्मचारी

नगर निगम में धरने पर बैठे 175 सफाई कर्मचारियाें काे पे राेल पर रखा जाएगा। नगर निगम कमिश्नर ने कर्मचारियाें काे आश्वासन के बाद धरना समाप्त करवा दिया। इन कर्मचारियाें ने धरने के बाद से ही काम भी शुरू कर दिया। पे राेल पर रखे जाने के सूचना के बाद नगर निगम कर्मचारियाें में जश्न का माहौल है। कर्मचारी यूनियन व सफाई कर्मचारियाें ने अधिकारियाें का सूचना के बाद माैके पर धन्यवाद किया।

इसके बाद सफाई कर्मचारी में सेक्टर 13 में ढोल नगाड़ों के साथ पार्षद अमित ग्रोवर के पास पहुंचे। उन्हाेंने उनका समर्थन के लिए आभार जताया और कंधाें पर उठाकर खुशी जाहिर की। यहां यह बता दें कि नगर निगम ने छह दिन पहले नये ठेकेदार काे टेंडर दे दिया था। नए ठेकेदार के पास टेंडर आने के बाद इन कर्मचारियाें काे ठेकेदार ने हटा दिया। कर्मचारी धरने पर बैठ गए और उन्हाेंने निगम प्रशासन से मांग की कि उन्हें पे- राेल पर रखा जाए

कमिश्नर बाेले - रिव्यू किया जाएगा पाॅलिसी के हिसाब से रखे जा सकते हैं कर्मचारी

नगर निगम कमिश्नर अशाेक कुमार गर्ग ने कहा कि सफाई व्यवस्था काे लेकर रिव्यू किया जाएगा। पाॅलिसी के हिसाब से कितनी पब्लिक पर कितने सफाई कर्मचारी रखे जा सकते हैं, उसी हिसाब से इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इन कर्मचारियाें काे पे राेल पर रखा जाएगा। वहीं पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि दिन-रात ईमानदारी से काम करने वाले 175 सफाई कर्मचारियों को हटाया गया था, अब उनको पे राेल पर किया जा रहा है। कर्मचारियाें का संघर्ष रंग लया है। इन सभी काे शुभकामनाएं।

वहीं इस संबंध में नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान प्रवीन कुमार ने कहा कि साथी कर्मचारियाें के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हाेने देंगे। हमारे संघर्ष की जीत हुई है। सरकार के आदेश हैं कि कर्मचारियाें काे पे राेल पर रखा जा सकता है। निगम प्रशासन काे हमने वाे चिट्ठी दी है। इसके बाद अधिकारियाें ने इसे माना है अब ये कर्मचारी पे राेल पर माने जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें