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कोरोना संकट:जिले में 192 नए कोरोना संक्रमित मिले, रिकवरी रेट 82.70% पर पहुंचा

हिसार3 घंटे पहले
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  • जिले में 1763 एक्टिव केस, 142 की हाे चुकी माैत

गुरुवार काे भी जिले में 192 काेराेना संक्रमित मिले। ऐसे में कुल राेगियाें की संख्या 11011 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 82.70 है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानाें पर लाेगाें की सैंपलिंग की। चाैराहाें से गुजरने वाले और अन्य स्थानाें के लाेगाें के भी सैंपल लिए गए। सीएमओ डाॅ. रत्ना भारती और आईडीएसपी इंचार्ज डाॅ. जया गाेयल ने भी सिविल अस्पताल में मरीजाें और तीमारदारों से मास्क जरूर लगाने की अपील की। डाॅ. जया गाेयल ने बताया कि जिले में अभी 1763 ही एक्टिव केस है। अब तक जिले में 142 की माैत हाे चुकी है।

जिले में 11 और डेंगू पाॅजिटिव मिले सिविल अस्पताल में अलग वार्ड बनाया

जिले में काेराेना के साथ डेंगू पाॅजिटिव मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। नवंबर माह के पांच दिन में 11 डेंगू पाॅजिटिव मिले हैं। जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियाें में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जिला मलेरिया विभाग के अधिकारी प्रतिदिन लाेगाें काे जागरूक कर रहे हैं। लाेगाें से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

डिप्टी सीएमओ डाॅ. जया गाेयल ने बताया कि नवंबर माह में 11 औ डेंगू पाॅजिटिव मिले हैं। अकेले अक्टूबर माह में 50 डेंगू पाॅजिटिव मिले थे। हालांकि डेंगू पाॅजिटिव के लिए अलग से वार्ड बनाकर सिविल अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। डाॅ. सुभाष खतरेजा बताते हैं कि लाेगाें काे इस माैसम में सावधानी बरतनी चाहिए। तभी डेंगू, काेराेना या फिर अन्य बीमारियाें से बचा जा सकता है। मलेरिया विभाग की टीम ने गुरुवार काे कैंप चाैक, मंगाली समेत विभिन्न स्थानाें पर जाकर लाेगाें काे जागरूक किया।

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