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गिरफ्तारी:शराब ठेके के कारिंदे पर हमला कर 21500 रुपए लूटने के मामले में 2 काबू

हिसार2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • पुलिस ने वारदात में प्रयोग बाइक, तलवार और 500 रुपये बरामद किए

सदर थाना पुलिस ने शराब ठेके के कारिंदे पर हमला करके 21500 रुपये और शराब की बोतलें लूटने के मामले में मय्यड़ वासी अमित और आशीष काे गिरफ्तार किया है। इनसे वारदात में इस्तेमाल बाइक, इस्तेमाल और 500 रुपये बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने 9 दिसंबर को मय्यड़ स्थित शराब ठेके के कारिंदे रामफल की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

उसने बताया था कि हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी देकर 21500 रुपये और शराब की बोतलें लूटी थीं। इसके बाद शराब ठेकेदार खरड़ निवासी कुलवंत व सतपाल द्वारा गाड़ी से पीछा करने पर आरोपियों ने उनके ऊपर तलवार से हमला कर दिया था। इस दौरान गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। आरोपियों ने खरड़ वासी कुलवंत व सतपाल की गाड़ी के अंदर से जरूरी कागजातों सहित गाड़ी को आग लगाने का प्रयास किया था।

बाइक सवार पुलिस कर्मियों को आता देखकर आरोपी भाग गए थे। आरोपियाें ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे शराब के नशे धुत्त थे। उन्हें और शराब पीनी थी। इसलिए ठेके पर शराब मांगने पर कारिंदे ने मना कर दिया था। इसके चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है।

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