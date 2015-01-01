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एचबीएसई पूरक परीक्षा रिजल्ट:10वीं कक्षा में जिले के 28.77 व 12वीं में 47.32% विद्यार्थी पास, री-वैल्युएशन के लिए 20 तक आवेदन

हिसार22 मिनट पहले
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकंडरी एवं सीनियर सेकंडरी पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट/आंशिक अंक सुधार/अतिरिक्त विषय) की 26 अक्टूबर एवं 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई, परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया। इसमें जिले के विद्यार्थियों का 10वीं कक्षा का परिणाम 28.77 व 12वीं कक्षा का परिणाम 47.32 प्रतिशत रहा।

वहीं कंपार्टमेंट के मामले में 10वीं कक्षा में जिला पहले व 12वीं कक्षा में सोनीपत के बाद दूसरे स्थान पर रहा।जिन विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम को लेकर किसी प्रकार का संदेह व असंतुष्टि है वे परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका की पुन:जांच/पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्यार्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश में 10वीं का 32.97 व 12वीं का 47.89 प्रतिशत रहा परिणाम

बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि सेकंडरी की पूरक परीक्षा का परिणाम प्रदेश में 32.97 प्रतिशत रहा है। इस पूरक परीक्षा में 33,180 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए थे, जिनमें से 10,939 उत्तीर्ण हुए, इनमें से 19,734 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में 19,622 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 7,018 छात्र पास हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 35.77 रही तथा 13,558 प्रविष्ठ छात्राओं मे से 3,921 पास हुई, जिनकी पास प्रतिशतता 28.92 रही। सीनियर सेकंडरी की पूरक परीक्षा का परिणाम 47.89 फीसदी रहा है। इस पूरक परीक्षा में 37,557 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हुए थे, जिनमें से 17,985 उत्तीर्ण हुए, इनमें से 13,112 परीक्षार्थियों की कम्पार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में 26,323 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 12,687 छात्र पास हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 48.20 रही तथा 11,234 प्रविष्ठ छात्राओं में से 5,298 पास हुई, जिनकी पास प्रतिशतता 47.16 रही।

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