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विश्व कैंसर अवेयरनेस डे आज:सिविल अस्पताल में कॉल्पोस्कोपी मशीन की मिलेगी सुविधा, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का चलेगा पता

हिसारएक घंटा पहले
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कॉल्पोस्कोपी मशीन। - Dainik Bhaskar
कॉल्पोस्कोपी मशीन।
  • डेढ़ साल पहले अस्पताल में आई थी कॉल्पोस्कोपी मशीन

सिविल अस्पताल में उपचार के लिए आने वाली महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। स्त्री रोग ओपीडी में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) का पता लगाने के लिए कॉल्पोस्कोपी मशीन की नियमित सुविधा मिलेगी।

इसके लिए ओपीडी से सटे इमरजेंसी वार्ड के पास रूम तैयार हो रहा है। निजी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर जांच के लिए 500 से 700 रुपये तक खर्च करने होते हैं लेकिन सिविल अस्पताल में फ्री सुविधा मुहैया होगी।

गैर संक्रमित बीमारियों की पहचान के लिए एनसीडी प्रोग्राम के तहत मशीन मिली थी लेकिन ओपीडी में तंग जगह, समय के अभाव व कोरोना काल की वजह से सेवाएं सुचारू नहीं थी। अब आईडीएसपी विंग और स्त्री रोग विभाग की एचओडी ने कदम उठाया है।

जांच में 30 से 45 मिनट का लगता है समय

महिलाओं में अनियमित ब्लीडिंग और जननांग से ऊपर के हिस्से में दर्द होता है तो यह कैंसर का संकेत है। इसलिए इन तकलीफों के चलते जांच करवानी चाहिए। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर पता करने के लिए कोलपोस्कॉप मशीन से जांच में करीब 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है।

स्त्री रोग ओपीडी में जगह कमी है। अगर कैंसर जांच में विशेषज्ञा व्यस्त हुईं तो ओपीडी प्रभावित होती है। अब जांच के लिए अलग रूम में मशीन शिफ्ट होगी और रोस्टर वाइज विशेषज्ञों की ड्यूटियां लगेंगी।

कैंसर जांच में काफी वक्त लगता है जिससे ओपीडी प्रभावित होती है। एक साल से कोरोना काल में मशीन का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसे साथ वाले रूम में शिफ्ट किया जाएगा।

-डॉ. अनिता बंसल, एचओडी, स्त्री रोग विभाग।

एनसीडी प्रोग्राम के तहत कॉल्पोस्कोपी मशीन उपलब्ध करवाई थी। इसके संचालन के लिए कहा है, जिसके लिए अलग रूम बनाया जा रहा है।

-डॉ. जया गोयल, डिप्टी सीएमओ एवं आईडीएसपी इंचार्ज।

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