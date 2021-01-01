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निरीक्षण:अतिरिक्त उपायुक्त ने ई.वी.एम. वेयर हाऊस का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा प्रबंधों का जायजा

हिसार3 घंटे पहले
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मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एडीसी अनीश यादव ने लघु सचिवालय परिसर में ईवीएम मशीनों के लिए बनाए गए वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के पैमाने, सीसीटीवी कैमरा, डबल लॉक सिस्टम, जवानों की तैनाती तथा अग्निशमन व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को अहम निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने वेयर हाउस की सुरक्षा में तैनात जवानों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नियमित जांच पड़ताल के दौरान मौजूद रहे।

गौरतलब है कि अधिकारियों द्वारा वेयरहाउस के सुरक्षा मानकों तथा अन्य बिंदुओं पर प्रतिमाह जांच की जाती है। इसके अंतर्गत ईवीएम वेयर हाउस एवं वीवीपीएटी वेयर हाउस की सुरक्षा की दृष्टि से सूक्ष्म जांच करनी होती है। इसका एक प्रतिवेदन भी भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है।

इस अवसर पर उनके साथ निर्वाचन उपतहसीलदार सतबीर लांबा, राजनीतिक दलोंं से इनेलो प्रेस प्रवक्ता रमेश चुघ, भाजपा अध्यक्ष कृष्ण बिश्रोई, बी.एस.पी. के बजरंग इंदल, अन्य राजनीतिक दल सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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