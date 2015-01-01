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एडमिशन:कॉलेजों में दाखिले का समय पूरा, अब डीएचई की नई गाइडलाइन का इंतजार

हिसार3 घंटे पहले
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  • इधर, गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग पर छात्रों ने किया प्रदर्शन

प्रदेशभर के कॉलेजों में यूजी कोर्सिस के एडमिशन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन था। जहां शहर के कॉलेजों में लगभग सीटें भरी जा चुकी हैं वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें शत प्रतिशत भरी जा चुकी हैं। अब कॉलेजों को बची हुई सीटों पर एडमिशन से वंचित रहे विद्यार्थियों को मौका देने के लिए डीएचई की नई गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है।

वहीं विद्यार्थियों ने तीसरी काउंसलिंग के दौरान गुरुवार को शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। जहां एक ओर अधिकांश भीड़ व सूची में नाम न आने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर में आने से मना किया गया वहीं दूसरी ओर एबीवीपी से जुड़े विद्यार्थियों ने गेट पर सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

विद्यार्थी अपना मांग पक्ष कॉलेज में देना चाहते थे लेकिन कोरोना महामारी के चलते परिसर में भीड़ इकट्ठा नहीं की जा रही थी। जिसके कारण उन्हें भी एंट्री नही दी जा रही थी। गेट पर ही विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी गेट पर तैनात रहे।

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