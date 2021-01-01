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  • An FIR Was Lodged Against The President Of The Cow Protection Organization, Rajpal Also Accused Of Vandalizing The House.

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कार्रवाई:गोरक्षा संगठन के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राजपाल ने भी घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था

हिसारएक घंटा पहले
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आजाद नगर थाना पुलिस ने गोरक्षा संगठन के अध्यक्ष राजपाल सहारण सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, ताेड़फोड़ सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस को पीड़ित किरमारा वासी नवदीप ने बताया कि राजपाल सहारण से गाड़ी के 27500 रुपये लेने थे जोकि उसने नहीं दिए थे। पंचायत तक में रुपये देने की बात हुई थी मगर वह अानाकानी करने लगा था। इसी रंजिश को लेकर मेरे व मेरे दोस्त के साथ मारपीट की। गाड़ी को तोड़ दिया। फोन, पर्स में रखे 1500 रुपये और गाड़ी में रखे 2 लाख रुपये छीन लिए। इसके बाद हमारा अपहरण करके अपने घर लेकर गया था। वहां भी हमारे साथ मारपीट की थी।

आरोप है कि मेरे दोस्त जब राजपाल के घर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट करके उनकी गाड़ी को तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी जिनकी मदद से उपचार के लिए हमें अस्पताल पहुंचाया था। वहीं, इस मामले में राजपाल सहारण ने पुलिस को बताया था कि उक्त लोगों ने मेरे घर आकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद लोगों ने पकड़ लिया था। उन्होंने हवाई फायर भी किया था।

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