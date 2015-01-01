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  • Applications Will Be Asked For 45 Seats In GJU, Offline Entrance Test Will Be Held On December 28 In Two Shifts

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पीएचडी प्रोग्राम्स:जीजेयू में 45 सीटों पर मांगे जाएंगे आवेदन, 28 दिसम्बर को ऑफलाइन एंट्रेस टेस्ट दो शिफ्ट्स में होगा आयोजित

हिसार4 घंटे पहले
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जीजेयू प्रशासन इन दिनों पीएचडी प्रोग्राम्स की खाली सीटों पर आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी में है। यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों से 45 खाली सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। इन आवेदनों के लिए एंट्रेस टेस्ट ऑफलाइन करवाने की तैयारी है। यह ऑफलाइन एंट्रेस टेस्ट 28 दिसम्बर को आर्गेनाइज किया जाएगा। इसको दो शिफ्ट्स में आयोजित किया जाएगा।

ऑफलाइन एंट्रेस टेस्ट देने के लिए पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का निर्धारित किया है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर डेढ़ बजे से शाम को साढ़े तीन बजे तक का होगा। पीएचडी एडमिशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

पीएचडी एंट्रेस टेस्ट का ये है शेड्यूल

पहली शिफ्ट: फार्मास्युटिकल साइंसेज, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायाे एंड नैनो टेक्नोलॉजी।

सेकंड शिफ्ट: एन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजिनियरिंग, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।

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