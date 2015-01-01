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  • AQI Of Hisar Reached 366, Someone Set Fire To Waste And Waste Fodder At Regional Feed Center, Smoke Balloons Rose

तेजी से बढ़ता प्रदूषण:हिसार का एक्यूआई पहुंचा 366, क्षेत्रीय चारा केंद्र में कचरे और वेस्टेज चारे में किसी ने लगा दी आग, धुएं के गुब्बार उठे

हिसार3 घंटे पहले
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हिसार के एयरपोर्ट रोड पर चारा फार्म में लगी आग को बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी।

क्षेत्रीय चारा केंद्र में गुरुवार दाेपहर 2 बजे के बाद कूड़े आदि में किसी ने आग लगा दी। आसपास के एरिया में धुएं की चादर छा गई। हालांकि बाद में आग की सूचना पर फायर विभाग टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणाें का पता लगाने में विभागीय टीम जुट गई है। यहां से उठे धुएं के कारण लाेगाें काे परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार का एक्यूआई 366 दर्ज किया गया, जो अति खराब है। पीएम 2.5 66 जबकि पीएम 10-302 दर्ज किया गया।

माैसम वैज्ञानिकाें के अनुसार न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जाेकि सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसी तरह अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जाेकि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। कृषि विभाग काे हरसैक ने जिले में 9 स्थानाें पर फायर लाेकेशन की सूचना दी। कृषि विभाग के अधिकारियाें ने तीन किसानों का चालान किया। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार फाैगाट ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। कहा कि इससे प्रदूषण बढ़ता है तथा लाेगाें काे अधिक परेशानी हाे सकती है।

कोरोना को हरा चुके लोगों के लिए प्रदूषण आफत
काेराेना संक्रमण से ठीक हुए लाेगाें के लिए प्रदूषण जानलेवा साबित हाे सकता है। काेराेना के बाद थकान, कमजाेरी, भूख का कम लगना आदि समस्या लोगाें काे आ रही है। स्माॅग काेविड राेगियाें के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। चिकित्सकाें का कहना है कि काेराेना से फेफड़ों की क्षमता प्रभावित हाेती है। ऐसे में प्रदूषण व स्माॅग काफी खतरनाक साबित हाे सकता है।

इस बार प्रदूषण खतरनाक दिख रहा है। इसलिए प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही बीतें। शहर में कम निकलें। एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। - डाॅ. धीरज शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक।

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