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  • Awareness Camps Will Be Organized In Drug affected Rural And Urban Areas, Action Will Be Taken Against Trafficked People

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हिसार मंडल पुलिस की पहल:नशा प्रभावित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगेंगे जागरूकता कैंप, तस्करी कर रहे लोगों पर होगी कार्रवाई

हिसारएक घंटा पहले
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नशा प्रभावित ग्रामीण व शहरी इलाकों में हिसार मंडल की पुलिस विशेष जागरूकता शिविर लगाकर पथ भ्रष्ट युवाओं को सुधारने का प्रयास करेगी। इसके साथ नशा तस्करी में संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाकर उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। आईजी संजय कुमार ने बताया कि मंडल के पांचों जिलों में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

इसके साथ नशे के गर्त में फंस चुके युवाओं को बाहर निकालने के लिए जागरूक किया जाएगा। खास बात यह कि सभी जिलों को ड्रग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए परंपरागत कार्यशैली से हटकर काम किया जाएगा। अभियान के उद्देश्य नशा तस्कराें को सलाखों के पीछे भेजने के अलावा ड्रग एडिक्ट युवाओं की पहचान करके नशा छुड़वाने में उनकी मदद की जाएगी, ताकि नेक इंसान बनकर अपनी जिम्मेदारियों को समझकर भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

जानिए... क्या-क्या उठाए जाएंगे मदद

  • स्वास्थ्य विभाग की सहायता से ड्रग एडिक्ट युवाओं की काउंसलिंग करके दवा दिलवाई जाएगी। पुलिस अधिकारी, सरपंच व पार्षद की निगरानी में जरूरत अनुसार इलाज के बाद आजीविका चलाने के लिए उसकी क्षमतानुसार उसे काम दिलवाने में भी सहयोग किया जाएगा।
  • एक से दो वर्ष तक युवा के संपर्क में रहकर काउंसलिंग व ध्यान भी रखा जाएगा।
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