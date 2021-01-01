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अनदेखी की धूल झाड़ने के लिए उठाया कदम:बार कोडिंग से मशीन की उत्पादन तिथि और वारंटी पता चलेगी, जीपीएस से ट्रेकिंग की इंस्टाॅल्ड या धूल फांक रही

हिसारएक घंटा पहले
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  • स्वास्थ्य विभाग इक्विपमेंट मैनेजमेंट एप से रखेगा मशीनों का लेखा-जोखा

भूपेश मथुरिया सरकारी अस्पताल में बीमारी की पहचान के लिए आधुनिक मशीनें तो हैं मगर वर्षों तक जगह के अभाव और अनदेखी की वजह से धूल फांक रही हैं। कई मशीनें बाॅक्स से बाहर ही नहीं निकली हैं। बिना इंस्टालेशन (स्थापित) हुए ही वारंटी पीरियड बीत जाता है। ऐसे में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मजबूरन उन्हें निजी अस्पताल या लैब में जेब ढीली करनी पड़ती है। इस समस्या के निदान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है।

दरअसल, सिविल अस्पताल के बायो मेडिकल इंजीनियर के अनुसार अस्पतालों में उपलब्ध लाखों रुपए कीमत की आधुनिक जांच मशीनों की निगरानी होगी। इसके लिए इक्विपमेंट मैनेजमेंट एप का प्रयोग होगा है। इसमें मशीनों की पूरी डिटेल होगी। उत्पादन तिथि, वारंटी पीरियड, इंस्टॉलेशन और वर्तमान स्थिति की हर अपडेट एक क्लिक पर होगी।

मशीनों पर बार कोड लगाए हैं जिसे स्कैन पर उसकी जानकारी मिलेगी। वहीं, जीपीएस तकनीक से मशीनों की ट्रेकिंग होगी। इससे इंस्टॉलेशन और नॉन इंस्टालेशन, नॉन फंक्शनल इत्यादि का पता चलेगा। इस व्यवस्था से मशीनों का रखरखाव संभव होगा और समय-समय पर सर्विस से सेवाएं सुचारू रहेंगी। एप में मशीनों की 4-4 फोटो भी अपलोड होगी।

महंगी मशीनों की होगी ट्रेकिंग

अल्ट्रासाउंड मशीन

एक्स-रे मशीन व फिल्म प्रिंटर

वेंटिलेटर्स

​​​​​​​ब्लड बैंक में जांच मशीनें

लैब में जांच मशीनें

टीएमटी इत्यादि

मैमोग्राफी मशीन

एसएनसीयू के उपकरण

इन 2 कारणों से जानिए... क्यों पड़ रही जरूरत

1. ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन : सिविल अस्पताल में करीब तीन साल से ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन धूल फांक रही है। इसका वारंटी पीरियड समाप्त हो चुका है। हेल्थ अफसरों की लापरवाही के कारण मरीजों को आधुनिक मशीन की सुविधा नहीं मिली है। यहां तक की मशीन का इस्तेमाल करने के लिए अभी तक संबंधित अाथोरिटी से लाइसेंस तक हासिल नहीं कर पाए हैं।

2. टीएमटी : कोरोना काल से पहले मशीन उपलब्ध हुई थी। इससे ट्रेडमिल टेस्ट होता है। रोगी को मशीन की मदद से चलाकर हृदय बीट को मापा जाता है। जिससे दिल की सही स्थिति का पता चलता है। इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक साल से प्राइवेट वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बनाने के कारण वहां इंस्टॉल्ड मशीन का प्रयोग नहीं हो सका। अभी तक धूल फांक रही है।

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