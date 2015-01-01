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लूट:सीआईडी चाैक के पास बाइक सवार दाे युवकों ने छात्र से माेबाइल छीना, एक गिरफ्तार

हिसार4 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

जिले में स्नेचिंग की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 नवंबर की रात करीब दस बजे सीआईडी चाैक के पास बाइक सवार दाे युवकाें ने 9वीं कक्षा के छात्र से माेबाइल छीन लिया तथा फरार हाे गए। पुलिस ने एक आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया। आराेपी काे काेर्ट के आदेश पर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आराेपी से पूछताछ कर रही है।

शहर की एक काॅलाेनी के रहने वाले एक छात्र ने काेर्ट परिसर पुलिस चाैकी में शिकायत देते हुए बताया कि वह कक्षा 9वीं में पढ़ता है। 3 अक्टूबर काे अपने दाेस्त के साथ रात करीब 10 बजे सेक्टर 15 से लाैट रहा था। जैसे ही वह दाेनाें सीआईडी चाैक के पास पहुंचे ताे पीछे से बाइक पर आ रहे एक युवक ने उसका माेबाइल छीन लिया।

उस समय वह माेबाइल से बात कर रहा था। बाइक सवार दाेनाें युवक माैके से फरार हाे गए। काेर्ट पुलिस चाैकी प्रभारी अशाेक कुमार ने बताया कि स्नेचिंग करने वाले आराेपी कैमरी राेड के मंजित काे गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी अभिषेक फरार चल रहा है। जल्द ही फरार आराेपी काे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आराेपी से पूछताछ की जा रही है।

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