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चोरी की घटना:कबाड़ की दुकान से पीतल, सिल्वर व कॉपर चोरी, शिकायत पर मामला दर्ज

हिसारएक घंटा पहले
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सिटी थाना पुलिस ने कबाड़ की दुकान से काॅपर, पीतल और सिल्वर चोरी होने पर केस दर्ज किया है। पुलिस को तिकोना पार्क हांसी वासी अमित चावला ने बताया कि 2014 में सुंदर नगर के पास कबाड़ बेचने-खरीदने का काम करता हूं। करीब 10 दिन पहले मेरी दुकान से अज्ञात चोर 190 किलो कॉपर, 120 किलो पीतल और 100 किलो सिल्वर चोरी करके ले गए। इसका पता चलने पर पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

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