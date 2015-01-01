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  • Carona Has So Far Taken Away 200 People From Their Loved Ones, 100 Deaths In 201 Days And Remaining Deaths In 35 Days.

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जानलेवा महामारी:काेरोना ने अब तक 200 लोगों काे अपनों से छीना, 201 दिन में 100 और 35 दिन में हुईं बाकी मौतें

हिसार24 मिनट पहले
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हिसार के बस स्टैंड पर लोगों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। बस स्टैंड पर कोई सोशल डिस्टेंस यात्रियों के बीच नहीं नजर आई। कई यात्रियों ने तो मास्क भी नहीं पहन रखे थे। फोटो- रॉकी कुमार
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कहर बरपा रहा कोरोना जिले में अब तक 200 अनमोल जिंदगियों को लील गया। इनमें किसी परिवार का इकलौता चिराग तो किसी का मुखिया, किसी ने मां का आंचल तो कोई रिश्तेदार व प्रियजन को हमेशा के लिए खो चुका है। यह दुखद है मगर एक बड़ा सबक भी। महामारी के प्रति गंभीरता दिखाने की बजाय लापरवाही हमारे जीवन को खतरे में डाल रही है। यह जानकर चौंक जाएंगे कि पहली 100 मौतें 201 दिन में हुईं थी लेकिन बीते 35 दिनों में 100 और मौतों का होना महामारी की रफ्तार को दर्शाता है।

इन मृतकों में 60 प्लस एज के 134 रोगी भी शामिल थे। 176 रोगी ऐसे थे जोकि पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। उन्हें हाइपर टेंशन, दिल, लीवर, किडनी, मोटापा, फेफड़ों, कैंसर या फिर अन्य जन्मजात रोग थे। शेष रोगी संक्रमण से नहीं जीत पाए। इतना ही नहीं 182 रोगी वेंटीलेटर पर थे, फिर भी उनका जीवन नहीं बच सका।

मृतकों में 150 पुरुष और 50 महिलाएं शामिल हैं। 22 साल का युवक भी दम तोड़ चुका है। 117 मृतक शहरी इलाकों और बाकी कस्बों व गांवों के थे। आईडीएसपी इंचार्ज डॉ. जया गोयल के अनुसार नागरिक वक्त रहते नहीं संभले तो आने वाले माह में कोरोना के और भी भयावह दुष्प्रभाव देखने पड़ सकते हैं। कोरोना से बचाव के तमाम उपाय जरूर अपनाएं। बिना देरी किए तबीयत खराब होने पर कोविड जांच करवाएं।

सिविल अस्पताल के गार्ड की कोरोना से मौत

कोरोना ने एक परिवार से इकलौता चिराग छीन लिया। यह 29 वर्षीय कुलदीप था जोकि सिविल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड था। आइसोलेशन वार्ड तक में ड्यूटी दे चुका है। मूलत: भूना स्थित गांव मोचीवाला का रहने वाला कुलदीप शादीशुदा था। उसका डेढ़ साल का बेटा व तीन साल की बेटी है। पिता रामेश्वर व मां सुखी देवी है। परिवार के अनुसार शुक्रवार सुबह के समय कुलदीप खेत में पानी लगाने गया था। उस दौरान सांस लेने में तकलीफ होने पर एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। रेपिड कोविड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

288 नये संक्रमित राेगी मिले, अग्रोहा कॉलेज में एक संक्रमित ने तोड़ा दम

जिले में कोरोना संक्रमित 288 नये रोगी मिले हैं। वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हिसार शहर के सैनियान मोहल्ला वासी रोगी ने दम तोड़ दिया है। कई दिनों पहले अलग-अलग अस्पतालों में हिसार के तीन रोगियों ने दम तोड़ा था। इनकी डेथ समरी अभी तक जिला स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंची है। इसके लिए संबंधित अस्पतालों को संदेश भेजकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। ऐसे में जिले में 200 से ज्यादा रोगियों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन कुछ की डेथ समरी का ऑडिट होने के बाद कोविड पोर्टल पर आंकड़ा अपडेट होगा।

बता दें कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में सैनियान मोहल्ला के रोगी, अर्बन एस्टेट के 75 वर्षीय और वाल्मीकि मोहल्ला हांसी के 67 वर्षीय रोगी की मृत्यु भी हुई है। बस स्टैंड के समीप श्मशान घाट में चार शवाें का अंतिम संस्कार हुआ है। उधर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा खुद को कोविड वैक्सीन लगाकर ट्रायल की शुरुआत करने के बाद अब सिविल अस्पताल के बायोलॉजिस्ट डॉ. रमेश पूनिया भी आगे आए हैं। डॉ. पूनिया का कहना है मंत्री की पहल सराहनीय है। मैं भी उनसे प्रेरित होकर कोविड वैक्सीन ट्रायल के लिए तैयार हूं।

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