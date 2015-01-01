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  • Case Filed Against The Operator Of Ambika Food Products Factory, 825 Liters Of Ghee And Other Ingredients Seized

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फेस्ट सीजन में सख्ती:अंबिका फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, 825 लीटर घी व अन्य सामग्री की जब्त

हिसारएक घंटा पहले
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सदर थाना पुलिस ने तलवंडी राणा स्थित अंबिका फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री संचालक सिवानी वासी विरेंद्र, इसके भाई जगदीश, सुशील कुमार और सोनू के खिलाफ नकली घी बनाकर बेचने व जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आराेप में केस दर्ज किया है। बता दें कि बुधवार रात छापामारी के दौरान विरेंद्र को पुलिस टीम ने काबू कर लिया था, लेकिन बाकी तीनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांदकर भागने में कामयाब हुए थे।

सदर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि फैक्ट्री में चार व्यक्ति 15-15 लीटर के पीपों में घी भर रहे हैं। तब पुलिस टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा था। वहां विरेंद्र को काबू कर लिया। इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविंद्र जीत सिंह भी सूचना मिलने पर पहुंचे थे।

पुलिस के मुताबिक इस दौरान फैक्ट्री से एक टब, कुपी, जग, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक सील पैकिंग वाली मशीन, 100 खाली रेपर, चार टीन रिफाइंड ऑयल, 15 लीटर वाली 55 पीपे नकली घी और एक अन्य कमरे से मक्खन बरामद किया था। विरेंद्र से घी बनाने का लाइसेंस मांगा था जोकि पेश नहीं कर पाया। इस दौरान वहां मिले घी, ऑयल, मक्खन के सैंपल लेकर तैयार मिले 825 लीटर नकली देशी घी इत्यादि सामग्री को जब्त कर लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 272, 273, 420 के तहत केस दर्ज हुआ है।

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