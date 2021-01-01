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क्राइम:सीएचसी में वीडियो बनाने से रोकने पर धमकी का आरोप

हिसार3 घंटे पहले
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सीएचसी मंगाली की एसएमओ डॉ. अरूणा गर्ग ने मंगाली गांव के सुरेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस को शिकायत में सीएचसी मंगाली की एसएमओ डॉ. अरूणा गर्ग ने बताया कि मंगाली गांव का रहने वाला सुरेश सीएचसी में आया था। इसने हेल्थ सेंटर में गैरकानूनी रूप से वीडियो बनाई।

जब मना किया तो कर्मचारियों को धमकाते हुए हाथापाई करने लगा। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। आरोप है कि सुरेश ने सेंटर में माहौल खराब करके सिर फोड़ने तक की धमकी दी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी थी।

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