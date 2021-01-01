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खुदकुशी:सिविल अस्पताल के गार्ड ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने कहा- मानसिक रूप से थे परेशान

हिसारएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड 26 वर्षीय रावलवास खुर्द वासी सुरेश ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से परेशानी के चलते सुरेश ने कदम उठाया है।

पुलिस ने मामले में इत्फाकिया कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल में सुरेश बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। परिजनों ने बताया कि मंगलवार रात को कमरे में गया था, जोकि बाद में फांसी के फंदे से लटका मिला था। अज्ञात कारणों के चलते परेशान था, जिसके कारण उक्त कदम उठा लिया।

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