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निरीक्षण:काॅलाेनियाें में ठीक नहीं मिली सफाई, नया ठेका लेने वाली एजेंसी पर जुर्माने के आदेश

हिसार22 मिनट पहले
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माेहल्लाें में जाकर सफाई के बारे में फीडबैक लेतीं ज्वाइंट कमिश्नर बैलिना व सफाई शाखा के अधिकारी।

सेक्टराें व कुछ काॅलाेनियाें में सफाई के टेंडर नई एजेंसी काे दिए जाने के छह दिन के बाद भी शहर में व्यवस्था नहीं सुधर रही। पांचवें दिन जब कमिश्नर अशाेक कुमार गर्ग और चीफ इंजीनियर रामजीलाल ने जब सेक्टराें का निरीक्षण किया ताे वहां सफाई नहीं मिली। इधर, शुक्रवार काे जब ज्वाॅइंट कमिश्नर बैलिना ने काॅलाेनियाें का दाैरा किया ताे वहां व्यवस्था बिगड़ी हुई मिली।

ज्वाॅइंट कमिश्नर ने इस दौरान कॉलोनियों से सफाई व्यवस्था को लेकर बातचीत की और हालात जाने। जेसी ने सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई को आदेश दिए कि ठेकेदार के एरिया में जहां-जहां सफाई नहीं थी। उसको लेकर उसे नोटिस जारी किया जाए और जुर्माना लगाया जाए। वहीं एएसआई कपिल को निर्देश दिए कि ठेकेदार को सौंपे गए सभी एरिया का प्रतिदिन निरीक्षण करें और सफाई को लेकर रिपोर्ट सौंपें।

सेक्टराें में नगर निगम के अधिकारियाें ने धरने पर बैठे कर्मचारियाें काे पे राेल पर करने का आश्वासन देकर सफाई के काम पर लगा दिया। करीब 170 कर्मचारियाें की टीम ने अलग-अलग सेक्टराें में जाकर पिछले छह दिन से पड़े कचरे काे साफ कर दिया।

संयुक्त आयुक्त बेलिना ने सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई, एसआई राजेश घनघस, एएसआई कपिल आदि सफाई शाखा के कर्मचारियों को साथ लेकर विभिन्न एरिया का निरीक्षण किया। ग्रीन पार्क एरिया, ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, डिफेंस कॉलोनी, कृष्णा नगर, जयदेव ढाणी, छोटू राम कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, प्रेम नगर, प्रीति नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, विद्या नगर, यूनिवर्सिटी विहार व सोरगर की ढाणी में सफाई व्यवस्था देखी।

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