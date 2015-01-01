पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:अतिक्रमण हटाने बाजारों में पहुंची निगम टीम, राजगुरु मार्केट में फड़ों से सामान किया जब्त

हिसारएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
राजगुरु मार्केट में बाहर लगी बेंच को उठाते हुए नगर निगम के कर्मचारी।
  • कार्रवाई के दौरान कई जगह व्यापारियाें ने निगम कर्मचारियों के साथ बहस भी की
  • गुरुवार को दिनभर मार्केट में रही तहबाजारी टीम, अतिक्रमण हटाया

त्याेहारी सीजन में बाजाराें में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। काेराेना काे मद्देनजर नगर निगम अधिकारियाें ने 75 स्टाॅल मुख्य बाजाराें से बाहर पुराना गवर्नमेंट काॅलेज मैदान में लगवाईं, जिससे मेन बाजारों में काफी राहत मिली है। बड़े वाहनाें की एंट्री बैन हाेने के चलते जाम की स्थिति से बचा जा रहा है।

इसके बावजूद व्यापारी राजगुरु मार्केट व उसके आसपास की मार्केट में फड़ लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम की तहबाजारी की टीम गुरुवार काे पूरा दिन मार्केट में रही। देर शाम तक टीम ने अतिक्रमण हटवाया। कुछ व्यापारियाें ने बहस भी की। राेड के ऊपर रेहड़ी व फड़ लगाने वाले दुकानदाराें का टीम ने सामान भी जब्त किया।

व्यापारी बाेले- दाे दिन की बात है, छूट दे दाे

टीम के साथ कई बार व्यापारियाें ने अलग-अलग स्थानाें पर बहस भी की। व्यापारियाें ने टीम काे कहा कि त्याेहारी सीजन में निगम कर्मचारी अधिकारी व्यापारियाें काे परेशान कर रहे हैं। दाे दिन की बात है अब ताे छूट दे दाे। तहबाजारी टीम इंचार्ज सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि अगर बाजार की सड़कें खुली हाेंगी ताे ही ग्राहक आएंगे। व्यवस्था बनाने आए हैं आपका सहयाेग चाहिए। चेतावनी के बाद भी सामान न उठाने वाले व्यापारियाें का सामान निगम टीम ने जब्त कर लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें