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कैंप का आयोजन:विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर दैनिक भास्कर अौर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट का स्पेशल कैंप आज

हिसार3 घंटे पहले
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विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर दैनिक भास्कर और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट 4 फरवरी को रेडक्रॉस भवन के सामने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट कैंपस में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगाएगा। कैंप में परामर्श निशुल्क रहेगा और सभी जांचों पर 20 फीसदी छूट दी जाएगी। शिविर में कैंसर डिटेक्शन के साथ साथ कैंसर होने की वजहों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।

रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले कैंसर विशेषज्ञ डॉ. शेहरावत, ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ त्रिविक्रम राव मोपीदेवी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के विभिन्न पहलुओं में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव रखने वाले डॉ. मोहन लाल मरीजों को जांचेंगे।

डॉ. धवन ने बताया कि भारत में तेजी से बढ़ रहे कैंसर को ध्यान में रखते हुए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एवं सर्वोदया मल्टीस्पेश्यलिटी हॉस्पिटल हिसार उन सभी रोगियों को जांच पर 20 फीसदी की विशेष छूट देगा जो शिविर में मुफ्त परामर्श के लिए आएंगे।

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