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बैंक अधिकारियों की बैठक:स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण से संबंधित लंबित मामलों को दो दिन में निपटाएं बैंक अधिकारी : डीसी

हिसार22 मिनट पहले
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बैंक अधिकारियों को संबोधित करतीं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले ऋण के संबंध उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय सभागार में बैंक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैंक अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण से संबंधित लंबित मामलों को दो दिन के अंदर-अंदर निपटान करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी बैंक इसे प्राथमिकता देते हुए गंभीरता से कार्य करें। इस संबंध में सोमवार 23 नवंबर को मुख्य सचिव हरियाणा दोपहर एक बजे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करेंगे। उपायुक्त ने कहा वे स्वयं वीडियो कॉफ्रेंस से पूर्व 12:30 बजे बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेगीं, सभी अधिकारी बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए कि ऋण से सम्बंधित यूपीआई आईडी ब्रांच स्वयं जनरेट करें और यदि किसी बैंकर्स को यूपीआई आईडी जनरेट करने में कोई परेशानी आए तो इसके लिए मोबाइल नं. 72067-48031 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अधिकारी ऋण स्वीकृत करने उपरांत उसका ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करें। सरकार का प्रयास है कि स्वरोजगार करने वालों को धन की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने रेडक्रॉस सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि लोंगों को ऋण संबंधी जानकारी के लिए जागरूक करें।

नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और बैंक इसें गंभीरता से लें। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण लेने बारे भी जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय शहरी निकाय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपयुक्त स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है, जिसमें ऋण लेने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स को स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम की संयुक्त आयुक्त बैलिना, एलडीएम जगनमोहन शर्मा सहित सभी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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