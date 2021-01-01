पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जायजा:उपायुक्त ने किया उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण

हिसार5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में हाजरी रजिस्टर, टिकट, डायरी डिस्पैच, लेखा संबंधी, नाजर शाखा, पीएलए शाखा व शिकायत शाखा सहित विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। डीसी डॉ. आज सुबह अचानक उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में पहुंची और यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों से बात कर विभिन्न कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser